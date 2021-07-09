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Политика
Путин и Байден провели телефонный разговор

Путин и Байден провели телефонный разговор

Белый дом сообщил, что президента США и России поговори по телефону
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Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Информацию о беседе президентов 9 июля подтвердил Белый дом. Какая сторона стала инициатором звонка, в официальном релизе не сообщается.

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Путин и Байден обсудили вопросы двухсторонних отношений, а также международную повестку. Президенты особо коснулись тем, по которым были достигнуты договоренности во время двухстороннего саммита в Женеве 16 июня 2020 года. Отметим, что это первое общение глав США и России после личной встречи.

Белый дом и Кремль высоко оценивают результаты совместной работы по нормализации ситуации в Сирии. Вопрос о гуманитарной помощи этой арабской стране обсуждался в ходе Совета безопасности ООН. Об этом Путин и Байден лично договорились во время женевского саммита.

Кроме того, американский лидер рассказал своему российскому коллеге о хакерских атаках. Джо Байден считает, что действия злоумышленников направлены против Соединенных Штатов и других государств. Он отметил, что хакеры работают из России. Глава Белого дома попросил Владимира Путина принять меры для решения этой проблемы.

Американский президент подтвердил, что считает хакерские атаки угрозой национальной безопасности США. Он заверил российского лидера, что Штаты готовы принять любые меры для защиты своего народа.

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Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 21:01 Источник: Белый дом ✓ Надежный источник

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