Решение Украины вступить в НАТО объяснили: Хотят опереться на внешнюю силу

Политолог Аждар Куртов рассказал, почему вступление в НАТО является таким важным для Украины.

По словам эксперта, власти страны прекрасно понимают, что проводимая ими политика не может принести положительные результаты, и поэтому они "хотят опереться на некую внешнюю силу". Руководство надеется, что вступление в НАТО положит конец всем проблемам.

Политолог не согласился с тем, что присоединение к Североатлантическому альянсу действительно поможет Киеву. Специалист пояснил, что НАТО – это прежде всего военная организация, и только во второй степени политическая. "Но уж никак не экономическая", – сказал Куртов.

Эксперт заявил, что процесс вступления в НАТО обычно растягивается на много лет; страна, претендующая на членство в Альянсе, должна выполнить целый ряд требований. В беседе с изданием "Известия" Куртов напомнил, что на Украине достаточно трудноразрешимых проблем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем может обернуться вступление в НАТО для Украины. Он подчеркнул, что это усилит напряженность в Европе и перечеркнет все шансы на нормализацию отношений Москвы и Киева.

В начале апреля Владимир Зеленский выразил мнение, что вступление в НАТО – единственный способ завершить войну на юго-востоке Украины. По его словам, передача Киеву плана действий по присоединению к Альянсу станет "настоящим сигналом" для Москвы.