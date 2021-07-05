Грузинские националисты срывают флаги ЕС из-за гей-парада

В Тбилиси националист вышли на протесты против проведения ЛГБТ-прайда

5 апреля в Тбилиси вспыхнули масштабные акции протестов. Грузинские националисты пытались помешать проведению гей-парада. Как сообщает "ПолитНавигатор", местные ЛГБТ-активисты хотели пройти маршем по главной столичной артерии – проспекту имени Шота Руставели.

Естественно, горячая кавказская кровь дала знать о себе. Сторонники традиционных ценностей заполнили улицы грузинской столицы. Многие мужчины вышли протестовать в национальных боевых костюмах. Даже несмотря на жару, они надели кавказские папахи. У большинства протестующих в руках были грузинские флаги.

Более того, к консервативно настроенным гражданам присоединились даже представители Грузинской православной церкви. Вместе они прошли к зданию республиканского парламента и потребовали от властей отменить ЛГБТ-прйд. Участники заявили, что подобные мероприятия неприемлемы на их родине.

Примечательно, что некоторые радикалы влезли на здание законодательного органа власти и сорвали с нее флаг Евросоюза. Они заменили его на национальный белый флаг с красными крестами. Возможно, это стало реакций на неоднозначную позицию властей.

Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили под давлением протестующих заявил о нецелесообразности "марша достоинства". Меж тем, руководитель правительства не исключил его проведение в другое время и другом месте. Меж тем, оппозиционные политики тоже попали под раздачу сегодня.

Ультраправые разнесли палатки оппозиционной партии "Европейская Грузия", которая ранее поддержали идею проведения гей-парада в Тбилиси. Протестующие забросали политиков яйцами и бутылками, после чего прогнали с территории парламента.

К сожалению, во время протестов пострадали и наши коллеги – журналисты грузинских СМИ, освещающие акции. Медицинская помощь понадобилась около 20 представителям прессы. Также радикалы уничтожили дорогостоящее оборудование. Местные телеканалы призвали власти немедленно обеспечить безопасность журналистов.

По итогу националисты добились своего. Представители грузинского ЛГБТ-сообщества отказались от проведения прайда. Меж тем, они завили, что продолжат борьбу за права сексуальных меньшинств. Однако, очевидно, что у грузинского народа осталось осадок от так называемых европейских ценностей.