На здании посольства США на Новинском бульваре в центре Москвы вывесили ЛГБТ-флаг, передает телеканал "360". Об акции на своей странице в "Инстаграм" отчитались сами сотрудники дипломатического ведомства.
На здании посольства США на Новинском бульваре в центре Москвы вывесили ЛГБТ-флаг, передает телеканал "360". Об акции на своей странице в "Инстаграм" отчитались сами сотрудники дипломатического ведомства.
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