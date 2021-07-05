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Политика
Максим Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму

Максим Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму

В общефедеральную часть списка Российской партии социальной справедливости (РПСС) войдут порядка 10 человек.
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Журналист Максим Шевченко возглавит список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму VIII созыва. Такое решение было принято в субботу, 3 июля, на предвыборном съезде партии.

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Сюжеты Выборы в Госдуму

В федеральную часть списка также вошли член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

Шевченко отметил, что это сильный и свежий список людей, готовых бороться за идеалы свободы и справедливости. По словам лидера РПСС, его команда намерена бросить вызов законодательной политической системе.

"Мы идем сильной командой, чтобы победить и создать фракцию", – сказал Шевченко.

При этом он заявил, что РПСС будет поддерживать членов оппозиционных партий, участвующих в выборах в Госдуму, например, от КПРФ или "Справедливой России – патриоты – За правду".

"Любой представитель левой партии получит нашу поддержку, если он действительно готов к настоящей борьбе за наше совместное будущее", – подчеркнул журналист.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Решение о трехдневном голосовании ранее приняла Центральная избирательная комиссия из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 11:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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