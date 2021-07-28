Украинцы останутся без газа в домах и без отопления – политолог Корнейчук

В случае, если Незалежная лишится поддержки России, рассчитывать украинцам будет не на кого. В этом уверен политолог Дмитрий Корнейчук.
Сейчас Украина начала активно продвигать идеи полноправного транзита российского газа. Власти Незалежной прекрасно понимают, что без российской поддержки они попросту лишатся газа.
Остановка транзита газа через ГТС на Украине несомненно приведет к катастрофическому энергетическому кризису, считает эксперт. При этом власти Украины скрывают истинное положение дел от своих граждан.
По мнению Корнейчука, Украина останется без отопительного сезона, а граждане Незалежной без газа в домах. Такой расклад вполне реален даже, если Россия просто снизит до минимума транзит газа.
Он добавил, что как только Германия станет транзитером природного топлива в Европе, а Украина столкнется с энергетическим кризисом, Берлин тут же забудет о каких-либо договоренностях с ней и бросит страну на произвол судьбы.
Эксперт уверен, что жесткий дефицит газа на Украине начнется уже в ближайшие годы. Тогда граждане Украины будут вынуждены просто "ползти на коленях" к России за газом.
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