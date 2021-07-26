Украину предложили исключить из ООН за блокаду Крыма

Из-за водной блокады Крыма и запрета русского языка Украину предлагают исключить из ООН.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал принять меры в отношении Незалежной. По словам политика, страна нарушает конвенцию о нациолнальных меньшинствах и явно занимается дискриминациейрусскоязычных украинцев.

Помимо запрета на русский язык на Украине Владимир Жириновский напомнил о водной блокаде Крыма, что также является нарушением прав человека. Политик назвал такие действия властей Незалежной варварскими.

Кроме того, политик напомнил об отказе в выплатах пенсий гражданам в Донбассе и нападение на посольство России. Все это говорит о том, что Украина не достойна быть членом ООН, уверен Жириновский.

Также он обвинил Украину за то, что она не закрыла свое воздушное пространство во время начала боевых действий на юго-востоке страны, в результате чего, по словам Жириновского, упал малайзийский Boeing MH17.

Напомним, ЕСПЧ отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер из-за недостаточного доступа к русскому языку в школах и в СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева при помощи международной "Крымской платформы". Он собирается обсудить это в День независимости Украины на саммите с представителями США, Канады, Турции, Великобритании, и стран ЕС.