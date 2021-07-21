Названа дата визита Зеленского в США

В Белом доме объявили о том, когда президент Украины посетит Соединенные Штаты.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Владимир Зеленский прибудет в США 30 августа. Лидер Незалежной приедет для официальных переговоров с главой США Джо Байденом.

Джен Псаки заверила, что президент очень ждет рандеву с украинским политиком. Представитель Белого дома добавила, что визит Владимира Зеленского покажет нерушимую поддержку со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в связи с российской политикой в Крыму и Донбассе.

Кроме того, Джен Псаки сказала, что общение глав двух стран станет подтверждением плотного взаимодействия США и Украины в сфере энергобезопасности и поддержку стараний Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией. Затронут политики и вопросы реализации реформ.

Как писали "Дни.ру", ранее выяснилось, что Незалежная пошла против западных союзников из-за шантажа со стороны КНР. Об этом сообщил украинский политолог Тарас Березовец. Также эксперты связывают планы Владимира Зеленского с нежеланием украинских властей выполнять требования США по антикоррупционным реформам.

