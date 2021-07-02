Политолог Сатановский предложил повесить Зеленского

В ходе недавнего общения с гражданами российский лидер Владимир Путин в очередной раз подчеркнул свою позицию о единстве русского и украинского народов. Почти сразу данное мнение решил оспорить его украинский коллега Владимир Зеленский. Как ранее сообщали "Дни.ру", глава Незалежной заявил журналистам: "Мы точно не один народ".
По версии, украинского президента, если бы русские и украинцы были единым народом, то жители Москвы расплачивались бы гривнами, а над Госдумой висел бы флаг желто-голубого цвета. В ответ на такое заявление Евгений Сатановский предложил повесить самого Зеленского рядом с флагом.
Российский ученый-востоковед жестко отреагировал на слова украинского президента. Сатановский написал в своем телеграмм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ", что справа от "жовто-блакитного" флага над зданием Госдумы нужно повесить президента Украины Зеленского, а слева – министра иностранных дел, вероятно, имея в виду Дмитрия Кулебу. "Пускай втроем повисят", – отметил эксперт.
"Что до того, их двоих за что... Тут на выбор. Или за шею, или за ноги", – пошутил Сатановский.
Он также подчеркнул, что оба политика давно это заслужили. По версии ученого, "цена вопроса минимальная". Политолог отметил, что лучше "обойтись одним флагом и двумя дураками", чем начинать войну на территории Европы. Так Сатановский обосновал свое предложение повесить Зеленского.
Примечательно, что эксперт назвал украинского президента "шут гороховый". Он заявил, что Незалежной руководит фантом: "призрак, только не оперы, а КВН". По мнению Сатановского, чин президента по отношению к Зеленскому – это "насмешка над табелем о рангах".
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