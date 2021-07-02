Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам

Комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что за семь лет многое изменилось.

На этой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что русские и украинцы – единое целое. Лидер Незалежной Владимир Зеленский незамедлительно отреагировал на слова российского коллеги. Бывший актер написал своем твиттер-аккаунте, что украинцы и русские не являются одним народом. Мол, у каждого свой путь.

Особое внимание на заявление украинского лидера обратила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила подписчикам своего телеграм-канала, что в интервью "Муниципальной газете" в 2014 году Зеленский заявил, что русские и украинцы – один народ. "Мы же не идиоты", – сказал тогда будущий президент Украины.

Так Захарова указала на непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам. Впрочем, переменчивую риторику лидера Незалежной заметили и интернет-пользователи. В пример они привели несколько выдержек из давних выступлений Владимира Александровича.

Напомним, ранее Владимир Путин высказался о возможной встрече с Владимиром Зеленским. Президент России отметил, что не отказывается от переговоров с украинским коллегой, но для начала нужно определить темы встречи.