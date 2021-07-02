На Украине заявили об уверенных шагах в борьбе за Крым

Депутат Верховной рады Кира Рудик высказалась о скандальном законе о коренных народах.

Чиновница убеждена, что пакет законов "Крымская платформа" – это "уверенные шаги по деоккупации" полуострова. В частности, закон о коренных народах Украины она считает важным пунктом.

Кира Рудик отметила, что это шаги к уважению прав коренных народов страны. Политик добавила, что власти Украины должны дать понять миру о продолжении борьбы Незалежной за полуостров.

Примечательно, что в принятом законе не говорится о русских. Это вызвало бурную реакцию в обществе. Ведь на территории Украины проживают миллионы русских.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова отметила, что документ нарушает основные международные договоры и ущемляет права русского населения Незалежной. Дипломат добавила, что сигнал властей страны населению понятен.

Напомним, в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин высказался о российско-украинских отношениях. Несмотря на принятый скандальный закон, российский лидер не считает украинский народ недружественным. Глава государства заявил, что русские и украинцы – одно целое.

