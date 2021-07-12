Эксперт Бортник: встреча Зеленского и Байдена будет безрезультатной

Директор Украинского института политики Руслан Бортник высказался о предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

По мнению Руслана Бортника, предстоящая встреча в Белом доме не принесет Владимиру Зеленскому и Украине никаких результатов. Мол, переговоры будут номинальными, без каких-либо прорывов. Например, лидер Незалежной может даже не рассчитывать на то, что Джо Байден поможет в вопросах членства в НАТО и "Северного потока-2".

Эксперт считает, что президент США не может повлиять на европейских политиков и заставить их принять решение по Украине. Что касается "Северного потока-2", то Байден прекрасно знает, что Германия является бенефициаром этого проекта, а значит, жаловаться немецкому правительству бессмысленно, отметил Бортник.

Также директор Украинского института политики рассказал, что общается с представителями американского истеблишмента. Они якобы заявляют, что США выступают за демилитаризацию отношений с Россией и пытаются вывести ее из большой игры с Китаем.

"Требовать от них членство в НАТО и какой-то особой военной поддержки бессмысленно", – сделал вывод Бортник.

Напомним, в начале июня Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Президент Украины надеется, что во время встречи сможет поговорить о "стратегическом сотрудничестве" между Вашингтоном и Киевом. Предположительно, переговоры глав двух государств состоятся в июле.