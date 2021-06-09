Пискарев: Запад использует предстоящие выборы как удобный повод для вмешательства во внутриполитические процессы в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев рассказал о законодательных решениях, защищающих суверенитет нашей страны.

Президент России Владимир Путин 4 июня подписал закон о запрете на участие в выборах тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций. Нормативно-правовой акт был подготовлен по итогам деятельности думской комиссии, отметил Василий Пискарев.

Парламентарий напомнил о ситуации лета 2019 года. Происходило неприкрытое иностранное вмешательство в российские выборы, сказал депутат.

"Доходило до того, что американское посольство, не таясь, координировало незаконные акции на улицах Москвы, показывая на своем сайте и в соцсетях маршрут движения и точки сбора для их участников", – заявил Пискарев в интервью "Комсомольской правде".

Депутат сообщил, что за прошедшие два года комиссия подготовила 14 законопроектов, из них 10 уже подписаны президентом. Норму о недопуске причастных к экстремизму на выборы старались принять таким образом, чтобы она вступила в силу до голосования в сентябре 2021 года, отметил парламентарий.

Также Пискарев напомнил о предложении комиссии очистить интернет и СМИ от материалов, оправдывающих терроризм и экстремизм. Другими законодательными актами парламентарии обязали IT-гигантов блокировать опасный контент, защитили просветительские программы от радикализма.

По словам законодателя, западные страны оказывают моральную поддержку российским экстремистам. Депутат напомнил о заявлениях министра иностранных дел Канады Марка Гарно и официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Пискарев указал на активную работу зарубежных центров, оказывающих поддержку нежелательным в России организациям. Там обучают методам конспирации, сбору секретных данных, обходу блокировок Роскомнадзора, координации незаконных акций.

Парламентарий сообщил, что в распоряжении комиссии есть десятки методичек и инструкций, выпущенных западными НКО и политтехнологами для влияния на российские выборы. В одном из таких пособий говорится об опыте радикалов на Майдане.