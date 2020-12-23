Законопроект об иноагентах принят с учетом мнения общественности

Госдума 23 декабря приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Перед рассмотрением парламентарии детально обсудили документ с представителями общественности.



Законопроект направлен на защиту суверенитета России и реализацию прав граждан на получение объективной информации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



По его словам, парламентарии дважды провели расширенные заседания комитета с участием представителей общественности и органов исполнительной власти. Также документ обсуждался на полях Общественной палаты России.

Итоги слушаний и поступившие предложения отразили в поправках к законопроекту. Политической не будет признаваться деятельность в сфере здравоохранения, науки, культуры, искусства, социальной поддержки, благотворительности, пропаганды здорового образа жизни, защиты экологии. Вносимые новеллы не затрагивают абсолютное большинство НКО, подчеркнул Пискарев.

Маркировать сообщения и материалы об иноагенте должны будут только СМИ. На блогеров это не распространяется. Обязанность маркировки возлагается только на учредителя, члена, участника и руководителя НКО-иноагента.

"С учетом многочисленных пожеланий НКО из законопроекта исключено положение о запрете деятельности НКО, выполняющих функции иноагента в составе общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. То есть фактически учтены почти все пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта", – добавил Пискарев.

Согласно законопроекту, иностранными агентами могут быть признаны общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлица, а также граждане, участвующие в политической деятельности в России, собирающие сведения военно-технического характера и при этом получающие средства из-за рубежа.

СМИ при упоминании любого иноагента должны указывать, что данное лицо исполняет функции иностранного агента. Некоммерческие организации, внесенные в реестр иноагентов, будут обязаны предоставлять в Минюст программы и иные документы о планируемых мероприятиях и отчеты об их исполнении.