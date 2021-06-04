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Политика
Памфилова анонсировала видеонаблюдение на 49 тысячах участков

Памфилова анонсировала видеонаблюдение на 49 тысячах участков

Системой видеонаблюдения на выборах в сентябре 2021 году будет охвачено как минимум 49-50 тысяч участков. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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Масштаб видеонаблюдения на предстоящих выборах значительно отличается от кампании 2016 года, отметила глава ЦИК. По ее словам, тогда современные технологии для наблюдения за голосованием охватили 26 тысяч участков.

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"Сейчас видеонаблюдение практически даже превосходит масштаб президентской кампании – 46 тысяч было, а сейчас будет охвачено минимум 49-50 тысяч участков", – сказала Памфилова в ходе обучающего мероприятия для партий в ЦИК.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут 19 сентября. Одновременно с федеральной состоятся региональные и муниципальные кампании.

В Единый день голосования граждане будут выбирать глав девяти субъектов Федерации. В 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.

Напомним, что Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК в марте 2021 года. Она выразила уверенность, что обновленный Центризбирком будет работать как единая команда.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 4 июня 2021, 13:06

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