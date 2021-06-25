В России заявили о готовности ударить по цели после прохода британского эсминца

В связи с действиями эсминца Defender в Черном море Россия пригрозила Великобритании ударить по цели

После вторжения британского военного корабля в территориальные воды России в Черном море и проход недалеко от крымского побережья власти Соединенного Королевства получили жесткий ответ от российских коллег. Великобритании пригрозили ударом по цели при повторении подобного инцидента. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, эсминец Defender британских вооруженных сил 23 июня нарушил государственную границу РФ и на три километра вошел в российскую акваторию Черного моря. По сообщениям Министерства обороны РФ, отгонять нарушителя пришлось пограничному сторожевому кораблю ВМФ, который открыл огонь. Кроме того, российский самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбу по курсу движения нарушителя.

Константин Гаврилов, возглавляющий российское представительство на венских переговорах по безопасности, пригрозил Британии в следующий раз нанести удар по цели. Чиновник отметил, что при необходимости может быть принято решение о "бомбометании по цели", а не по курсу движения корабля.

Кроме того, Гаврилова возмутила позиции Соединенного Королевства о том, что их эсминец якобы мирно прошел в украинских территориальных водах. При обращении к британским коллегам чиновник использовал меткую фразу "бывшая царица морей".