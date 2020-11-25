"Угроза третьей мировой войны": эсминец США в водах России нарушил покой британских СМИ

В залив Петра Великого в Японском море накануне вошел американский эсминец "Джон Маккейн", незаконно нарушив границы с Россией. Минобороны РФ сообщило, что корабль США зашел на два километра в российские территориальные воды. Инцидент взбудоражил западные СМИ.



Реакция со стороны незаконного вторжения на ее территорию последовала незамедлительно. Получив предостережение от Министерства обороны России о возможном таране в случае неподчинения, американский корабль сразу покинул чужую территорию. Хотя в ВМС США утверждают, что их флот никто не выгонял, а российской территории там и вовсе нет, факт остается фактом.

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Похоже, тема коронавируса порядком надоела журналистам, и британские СМИ тут же подхватили свою прежнюю любимую песню – "Третья мировая война". О ее угрозе уже гласят все первые полосы газет Соединенного королевства. Автор статей Daily Express Пол Уитерс фантазирует, как будет дальше развиваться сценарий.

"Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец", – пишет Уитерс в своей колонке.

Он подчеркивает, что инцидент с "Джоном Маккейном" был не первым столкновением между военной силой России и США в последние дни. Ранее российская сторона взяла под контроль движение американского эсминца США "Дональд Кук".

Стоит отметить, что для США Черное море очень важный морской путь для торговли, а также для стабильности во всей Европе. Американские корабли регулярно проходят по этому курсу.