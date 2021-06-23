Эксперт Хренин: Белоруссия является разменной фигурой в большой игре

Эксперт порассуждал о новом переделе мира. При этом он окрестил Белоруссию плацдармом для сражения за богатства России. Хренин считает, что республика является "разменной фигурой в большой игре" за большую перезагрузку.
Глава Министерства обороны страны добавил, что Соединенные Штаты модифицируют свое военное присутствие в Европе. По словам министра, США ради будущих военных действий проводят экспансию в космическое и киберпространство.
Хренин заявил, что власти республики получили неопровержимые доказательства того, что госструктуры Америки причастны к организации переворота в Белоруссии. Кроме того, чиновник полагает, что сегодня ломается принцип международных договоров по безопасности и контроля над вооружениями.
Ранее Виктор Хренин сделал заявление о начавшейся в мире прокси-войне. Он убежден, что лидеры государств, выступающие за однополярность международной системы, хотят уничтожить независимые правительства и стереть границы.
Как писали "Дни.ру", ранее вступили в силу санкции против Белоруссии. В Евросоюзе заявили, что пошли на такую меру из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий против оппозиционеров и журналистов в республике.
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