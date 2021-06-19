Отказ США от военной помощи Украине вызвал бурную реакцию в Сети: Все закончилось пшиком

Западные СМИ сообщили о приостановке Вашингтоном пакета военной помощи Украине. Его объём оценивался в порядка 100 миллионов долларов.

Источники журналистов утверждают, что на такое решение Совета нацбезопасности США связано с прошедшей встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. На него также повлияло заявление Москвы об отводе войск от российско-украинской границы.

Пользователи социальной сети Фейсбук бурно отреагировали на эту новость. Комментаторы разделились на несколько лагерей. Первые принялись во всю подшучивать над украинской "сильнейшей армией Европы", чьи упования на заокеанскую поддержку разбились вдребезги. Они предположили, что такую помощь сочли слишком незначительной для "мощнейших" украинских войск, саркастически подмечая, что солдатам Незалежной не хватит 100 миллионов долларов, чтобы опохмелиться.

Те, кто воспринял новость серьёзно, начали размышлять о том, что стало истинной причиной решения Вашингтона. Одни предполагали, что необходимость в поддержке отпала после отвода российских войск; другие же убеждены в том, что американцы усомнились в правильности самой идее помощи украинским "молодчикам".

Нашлись и те, кого разочаровало поведение США, поскольку они зря беспокоили украинских граждан пустыми обещаниями. Эти пользователи недоумевали, зачем Белый дом так обнадёживал Киев.

"Украина стягивала свои танки, все участники ощетинились, ждали броска на Донбасс, но в итоге всё закончилось пшиком. Ну и к чему тогда всё это было? Кто в выигрыше-то остался?", – вопрошали комментаторы.