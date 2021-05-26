Французы осудили Макрона за выпад против России: Выставляет на посмешище свою страну

Французский лидер призвал экспертов Европейского союза разработать новые инструменты влияния в ответ на провокации со стороны России. "Не развязывать же вооруженный конфликт", – сказал Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Слова президента возмутили французских читателей Le Figaro. Так, один из комментаторов заявил, что политик никогда не осмелится озвучить это в глаза своему российскому коллеге Владимире Путину. Он подчеркнул, что Москва не согласится оказаться под контролем.
Другой пользователь напомнил, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с президентом США Джо Байденом об окончании строительства газопровода "Северный поток -2", а Макрон открыто выступил против этого. "Он "вне игры", он выставляет на посмешище свою страну", – написал читатель.
Ранее лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила Эммануэлю Макрону отменить ограничения против России. Она пояснила, что санкции имеют обратный эффект. По мнению политика, Парижу пора перестать подчиняться дипломатии Евросоюза.
В апреле глава Франции сообщил о необходимости определить в отношениях с Россией красные линии, после которых нужно вводить санкции. Одновременно с этим Эммануэль Макрон выступил за открытый и честный диалог с Москвой.
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