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Общество
Принятые Думой инициативы "ЕР" помогут миллионам граждан

Принятые Думой инициативы "ЕР" помогут миллионам граждан

После принятия предложенных "Единой Россией" новых социальных поправок поддержку получат более двух миллионов семей. Партия оперативно подготовила законопроект в рамках реализации послания президента Федеральному собранию, отметил первый заместитель руководителя думской фракции "ЕР" Андрей Исаев.
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Находящиеся в трудной жизненной ситуации и вставшие на учет на раннем сроке беременности женщины получат ежемесячные выплаты. Они равны половине регионального прожиточного минимума. В среднем – 6360 рублей. С такой инициативой выступила "Единая Россия", президент поддержал предложение.

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Другая инициатива "ЕР" касается оплаты больничного листа родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы. Эта мера коснется 1,5 миллиона семей.

Первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что сегодня существует страховой принцип оплаты больничного листа, по которому он полностью возмещает заработную плату только с восьми лет.

"Как мы понимаем, дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей, у них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи», — сказал парламентарий.

Также вводятся пособия на каждого ребенка от восьми до 16 лет включительно из неполных семей. В среднем выплата составит 5360 рублей.

Депутаты рассмотрят законопроект в третьем чтении 19 мая.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 18 мая 2021, 16:30 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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