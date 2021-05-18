Принятые Думой инициативы "ЕР" помогут миллионам граждан

Находящиеся в трудной жизненной ситуации и вставшие на учет на раннем сроке беременности женщины получат ежемесячные выплаты. Они равны половине регионального прожиточного минимума. В среднем – 6360 рублей. С такой инициативой выступила "Единая Россия", президент поддержал предложение.
Другая инициатива "ЕР" касается оплаты больничного листа родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы. Эта мера коснется 1,5 миллиона семей.
Первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что сегодня существует страховой принцип оплаты больничного листа, по которому он полностью возмещает заработную плату только с восьми лет.
"Как мы понимаем, дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей, у них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком означает существенные материальные потери для семьи», — сказал парламентарий.
Также вводятся пособия на каждого ребенка от восьми до 16 лет включительно из неполных семей. В среднем выплата составит 5360 рублей.
Депутаты рассмотрят законопроект в третьем чтении 19 мая.
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