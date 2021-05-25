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25 мая
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Политика

Меркель поделилась надеждами на встречу Путина и Байдена

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Политик возложила на неё большие надежды.

Меркель заявила, что будет "очень рада", если переговоры действительно состоятся. Она напомнила, что встречи представителей России и Соединённых штатов проводились даже в период холодной войны. Глава немецкого правительства подчеркнула, что "единственный шанс" дипломатии – это разговоры людей друг с другом, передаёт RT.

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Автор: 25 мая 2021, 18:40 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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