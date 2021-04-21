Послание Путина показывают на уличных экранах в городах России

Российская общественность следит за посланием Путина федеральному собранию. Мероприятие призвано охватить важнейшие социальные и политические вопросы постковидного периода.
Стало известно, что мероприятие сделали максимально доступным для российских граждан. Прямо сейчас ключевые выдержки из речи президента показывают на уличных экранах в крупнейших городах России. Стоит отметить, что подобная практика была использована и ранее.
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