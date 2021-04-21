Прямой эфир: Послание Путина Федеральному собранию
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Политика
Послание Путина 21 апреля будут транслировать на медиафасадах

Послание Путина 21 апреля будут транслировать на медиафасадах

В крупных российских городах 21 апреля принадлежащая компании MAER сеть цифровых медиафасадов будет транслировать цитаты из послания президента Владимира Путину Федеральному собранию. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт.
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Главное из послания президента увидят на цифровых экранах жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов. Цитаты будут появляться на экране в режиме видеоленты новостей.

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В столичном регионе послание президента будут транслировать также сеть цифровых суперсайтов, расположенных на главных автомагистралях, в том числе МКАД.

В Общероссийской народном фронте ориентируются на прошлогодний опыт. Вовлечение зрителя в трансляцию послания было высочайшим. На фоне медиафасадов в регионах проводились репортажи, опросы общественного мнения, фотографии с цитатами на уличных экранах были на страницах российских и зарубежных СМИ, в социальных сетях граждан.

Медиахолдинг MAER в 2020 году первым среди операторов наружной рекламы вывел на экраны главные цитаты послания президента. Благодаря этому количество визуальных контактов контента со зрителями увеличилось почти до 28 миллионов.

За последний год компания увеличила количество цифровых экранов, отметил гендиректор MAER Константин Майор. 21 апреля 2021 года главные тезисы президентского послания в режиме реального времени увидит большее количество зрителей, находящихся вне дома, уверен он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Yevgeny Philippov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 10:48 Источник: Общероссийский народный фронт ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость694688
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Псы взбесились перед Посланием народного Президента кричат о бедности нищите когда в каждой семье по 2или 3машины и дома в СНТ а у богатых замки дворцы а Президент постепенно ОТЛИЧНО восстанавливает любимую страну да так что весь мир стал считать Россию одной из сильнейших стран Мира а вы Кусачие хотите все Сразу такого и в семье Не бывает и кусайте США Украину Запад где умирают бедные миллионами но вы хотите 90 годы а там закрыли бы Пасть бедностью войной беззаконием лучше идите работать дворником там требуется хоть польза будет стране от взбесившихся Псов
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