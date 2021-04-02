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Политика
Появились подробности первого разговора Байдена с Зеленским

Появились подробности первого разговора Байдена с Зеленским

Президент Украины впервые за долгое время смог поговорить с американским коллегой Джо Байденом. Разговор по телефону шел чуть более получаса.
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 2 апреля впервые поговорили по телефону. Лидеры обсудили информацию о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной, пишет Politico.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Разговор коллег длился чуть более получаса. Американский президент подтвердил свою поддержку Украине. Он сказал, что душой и сердцем верит в Украину. Также Байден заявил, что готов поддержать украинский суверенитет "перед лицом российской агрессии" в Донбассе и Крыму.

В свою очередь украинский президент пообещал Джо Байдену, что реформирует Украину и придет к миру в Донбассе.

Напомним, ранее по телефону поговорили министры обороны Украины и США. Темой беседы также стала ситуация в Донбассе. Ранее украинский президент назвал действия России "игрой мускулов", а новость о якобы стягивании российских войск возле границ с Украиной очередной провокацией. В Москве подчеркнули, что Киеву не о чем беспокоиться. Россия укрепляет свои границы, и передвижения военных внутри страны никого не должны беспокоить.

Ранее "Дни.ру" писали, что Джо Байден снова чуть не упал на трапе самолета. Инцидент сняли на видео. На кадрах видно, как американский президент идет по ступенькам, спотыкается и еле стоит на ногах.

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Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 19:07 Источник: Politico ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость672496
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А вообще.такого издевательства над своим президентом-не должно бытьЛюбят его.не любят-выбрали-терпите Во-первых.зачем тиражировать эти снимки.зачем злорадвстврватьПотом-где охрана.которая должна была знать.что на трапе ступеньки очень высокие и молодой может споткнуться-где они были-должны были идти сзади и поддерживатьТакого не должно быть Второе-Зеленский -провокатор о каких стягиваниях войск идет речь За эту дефомацию-надо привлечь к ответственности-пусть не лжет в угоду США.которые хотят это слышать А за вранье-должен ответить-подонок двуличный
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