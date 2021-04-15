Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Четверг
15 апреля
Лента новостей
15:47
На Пугачеву вылили ушат помоев в день рождения
15:42
В Подмосковье девушка с подельниками ограбила своего возлюбленного
15:23
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"
15:19
Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически
15:12
США ввели новые санкции против России
15:08
Галкин в шоке: Пугачева обрезала косы и сбежала из дома
15:05
"Очередная девка устраивает карнавал": появилось постыдное фото Решетовой
15:04
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
14:57
"Уж слишком худа": Хилькевич заподозрили в проблемах со здоровьем
14:41
Американец случайно застрелил любовницу во время секса
14:26
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
14:23
А как же Галкин? Пугачеву сняли во время нежного поцелуя с известным артистом
14:20
Мария Горбань рассказала о беременности
14:19
Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов
14:15
Раньше надо было думать! Жигунов издевательски ответил Дружининой после скандала
13:56
"Крыша съехала" пьяный в хлам Агутин вынудил Варум подать на развод
13:37
Участницу "Евровидения" от России Манижу пообещали зарезать: Не будешь жить в этой стране
13:33
После проблем со стояком Билан в розовых обтягивающих легинсах залез на шест
13:28
Малышева: Ожирение может вызвать рак у женщин
13:13
Черная полоса: онкобольная Заворотнюк осталась без заработка
13:12
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде
12:31
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
12:26
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
12:18
Врачи бьют тревогу: у перенесших COVID-19 детей может произойти инсульт
12:07
В Гидрометцентре вновь прогнозируют аномальную погоду в России
12:02
Ученые нашли способ вовремя выявить убивший Жанну Фриске тип рака
11:51
"Смело": Бузова возбудила народ торчащими сосками
11:18
В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся коронавирусом
11:14
Планка снижается: выскочку Бузову подняли на смех перед всей страной
11:03
Рубль начал снижаться на фоне угрозы новых санкций
10:59
"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление
10:45
В США назвали дату введения новых санкций против России
10:40
Экс-возлюбленная Козловского нанесла актеру удар под дых
10:33
Российским дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать
10:24
"Банальные измены": раскрыты главные тайны Пугачевой
10:16
Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД: инспекторы раскрыли секреты
09:34
Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери
09:27
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
09:03
Министра обороны Украины направили к психотерапевту после бреда о ядерном оружии в Крыму
08:55
Приоритет особым группам населения: в Минфине провозгласили новый подход к соцподдержке
08:48
"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом
08:42
Не готов к семейной жизни: отчаявшийся Пригожин заговорил о самоубийстве
06:37
Нарастил: любовник Меган Фокс шокировал своим видом
04:37
"Меган, заткнись": выскочке Маркл грубо указали на место
02:24
Измены Светличной, работа на стройке и нелепая смерть: как сложилась судьба актера Ивашова
00:07
"Стремится скрыть признаки старения": молодящуюся Пугачеву вывели на чистую воду
23:47
Почему женщины зажаты в сексе? Причины и способы решения
21:50
Звезда "Иванушек International" ждет ребенка
21:36
В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена
20:58
Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Общество
Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов

Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов

Экономисты рассказали, как новые санкции США против России отразятся на жизни простых граждан.
прочитано 700 раз

Власти Америки сегодня рассматривают возможность введения новых ограничений в отношении нескольких российских должностных лиц и компаний. Санкции США должны стать ответом на якобы вмешательство России в прошедшие выборы главы страны и многочисленные хакерские атаки.

ПО ТЕМЕ

Рубль начал снижаться на фоне угрозы новых санкций

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Андрей Марголин заявил, что адекватность американских партнеров вызывает сомнения. По его мнению, слова о новых санкциях США звучат странно на фоне готовящейся встречи президентов двух стран.

Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе рубль ослабнет. Вместе с этим он напомнил, что зависимость от американской валюты снижается, а, значит, ничего страшного с российской экономикой не произойдет. "Чем меньше мы зависим от импорта, тем меньше влияет на цены обменный курс", – добавил Марголин.

С ним согласился кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он рассказал, что санкции США нанесут удар по финансистам, простые россияне же не пострадают. Эксперт уточнил, что у России есть альтернатива – страна может переключить заимствования на внутренний рынок, что в итоге положительно скажется на внутренней экономике.

На этой неделе состоялись телефонные переговоры президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа политиков была деловой. Лидеры двух стран договорились о выстраивании стабильных и предсказуемых отношений. Примечательно, что речи о новых санкциях США тогда не шло.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 14:19 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям

У него забрали все
Шоу-бизнес

"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление

Актриса пытается смотреть правде в глаза
Шоу-бизнес

"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

Он не знал о суде
Шоу-бизнес

Потрясенный Корчевников разрыдался из-за ужасной потери

Телеведущий пустил слезу в эфире

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+