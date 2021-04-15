Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов

Экономисты рассказали, как новые санкции США против России отразятся на жизни простых граждан.

Власти Америки сегодня рассматривают возможность введения новых ограничений в отношении нескольких российских должностных лиц и компаний. Санкции США должны стать ответом на якобы вмешательство России в прошедшие выборы главы страны и многочисленные хакерские атаки.

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Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Андрей Марголин заявил, что адекватность американских партнеров вызывает сомнения. По его мнению, слова о новых санкциях США звучат странно на фоне готовящейся встречи президентов двух стран.

Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе рубль ослабнет. Вместе с этим он напомнил, что зависимость от американской валюты снижается, а, значит, ничего страшного с российской экономикой не произойдет. "Чем меньше мы зависим от импорта, тем меньше влияет на цены обменный курс", – добавил Марголин.

С ним согласился кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он рассказал, что санкции США нанесут удар по финансистам, простые россияне же не пострадают. Эксперт уточнил, что у России есть альтернатива – страна может переключить заимствования на внутренний рынок, что в итоге положительно скажется на внутренней экономике.

На этой неделе состоялись телефонные переговоры президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа политиков была деловой. Лидеры двух стран договорились о выстраивании стабильных и предсказуемых отношений. Примечательно, что речи о новых санкциях США тогда не шло.