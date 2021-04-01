Володин: Находиться в Грузии россиянам небезопасно

Внутреннюю политику страны сегодня во многом определяет радикализм, констатировал председатель ГД. "И это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", – уверен Володин.
Он напомнил, что подобная ситуация произошла вокруг депутата Сергея Гаврилова – главы российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия в июне 2019 года.
"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", – считает Володин.
Минувшей ночью в Грузии прошли акции протеста из-за визита Владимира Познера. У здания отеля, где остановился журналист, произошли столкновения с полицией, здание забросали яйцами.
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