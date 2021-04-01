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Политика
Володин: Находиться в Грузии россиянам небезопасно

Володин: Находиться в Грузии россиянам небезопасно

События вокруг поездки журналиста Владимира Познера в Тбилиси в очередной раз демонстрируют глубину кризиса, в котором находится Грузия. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
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Внутреннюю политику страны сегодня во многом определяет радикализм, констатировал председатель ГД. "И это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", – уверен Володин.

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Он напомнил, что подобная ситуация произошла вокруг депутата Сергея Гаврилова – главы российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия в июне 2019 года.

"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", – считает Володин.

Минувшей ночью в Грузии прошли акции протеста из-за визита Владимира Познера. У здания отеля, где остановился журналист, произошли столкновения с полицией, здание забросали яйцами.

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Фото: State Duma Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 11:10 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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