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Политика

Володин призвал руководство Грузии извиниться перед россиянами

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 15 октября, встретился с главой Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, а также ситуацию в Грузии и на Украине.
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Последние два года торговый оборот России и Швейцарии растет более чем на 20%, отметил Володин. "Нам необходимо проводить совместные мероприятия в рамках парламентского измерения по обмену не только делегациями, но и собирать бизнес и обсуждать законодательные решения", – сказал спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Большое внимание парламентарии уделили ситуации на Украине. Нужно поддержать стремление нового руководства страны к миру, отметил Фурнье. Недавний обмен заключенными между Москвой и Киевом и принятие "формулы Штайнмайера" швейцарский парламентарий назвал позитивными событиями.

Ситуация на Украине до сих пор не разрешена из-за деструктивной политики экс-президента Петра Порошенко, отметил Вячеслав Володин. "Все его действия привели к тому, что у нас с вами стало больше недоверия, конфликтов", – сказал спикер Госдумы.

Фурнье согласился с Володиным в оценке бывшего главы государства. За пять лет на посту президента Порошенко настроил против себя 74% населения Украины, подчеркнул швейцарский парламентарий.

Жан-Рене Фурнье и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Обсудили законодатели и ситуацию в Грузии. Швейцария представляет интересы России в кавказской республике. Говоря об отмене авиасообщения между Грузией и Россией, Володин напомнил, что Москва пошла на такой шаг после антироссийских выступлений в республике.

Спикер Госдумы напомнил, что законодатели настаивали на запрете импорта грузинского вина и перечислении в республику денежных средств. "Но президент Владимир Путин дал шанс. Дал шанс Грузии, грузинскому народу, чтобы они ситуацию поправили", – отметил председатель нижней палаты.

Руководство республики Володин призвал извиниться перед Россией и ее гражданами. Спикер попросил своего швейцарского коллегу донести эту информацию до Тбилиси.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Ситуация в Грузии резко обострилась 20 июня, когда группа радикалов ворвалась в республиканский парламент и сорвала заседание Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) с участием российских законодателей. Депутатам пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. После этого Тбилиси охватили антироссийские протесты. В связи с этим Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов российской гражданской авиации в республику.

Автор: 15 октября 2019, 13:35

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