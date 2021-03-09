"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины

На днях украинские СМИ запестрили пугающими новостями. Киевские власти вовсю затрубили воинственную и антироссийскую риторику, а в Верховной раде рассматривают репрессивные законы, которые фактически закладывают базу для создания концлагерей для всех несогласных с режимом.

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