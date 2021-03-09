"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины

Параллельно с этим на Донбассе началось новое обострение: и без того шаткое перемирие окончательно рухнуло и на линии фронта участились перестрелки. Многие наблюдатели опасаются, что Украина всерьёз решила поставить кровавую точку в войне и нанести финальный удар. Ряд политиков, юристов и других экспертов предупредили президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, что при таком развитии событий ситуация может обернуться катастрофой.
О катастрофе заговорили и в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Бессонов в интервью журналистам заявил, что украинские войска действительно готовятся к полномасштабной войны. По словам политика, Киев уже перебрасывает к фронту тяжелую военную технику, сообщает телеканал "Царьград".
Бессонов подчеркнул, что украинских вооружённых силах Украины этой подготовки вовсе не скрывают. По его словам, эскалация конфликта "уже началась" и по всей линии фронта происходят обстрелы. Замминистра обратил внимание, что армия непризнанной республики попросту вынуждена вести ответный огонь по позициям ВСУ. Он добавил, что в настоящее время сложно предугадать, когда именно начнётся наступление.
Но в том, что оно начнётся, на Донбассе не сомневаются. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин также заявил, что украинская армия начала накалять обстановку, однако пока не концентрирует силы для удара.
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