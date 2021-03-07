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Политика
Украинский юрист предостерегла Зеленского: В этот раз Путин явится на войну

Украинский юрист предостерегла Зеленского: В этот раз Путин явится на войну

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
У руководства Украины, по всей видимости, началось "весеннее обострение", которое вылилось в обострение обстановки на Донбассе. Но на сей раз Киев рискует зайти слишком далеко.
прочитано 3079 раз

Знаменитая украинская юрист Татьяна Монтян считает, что в попытках милитаризировать украинское общество, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут воплотить в жизнь мифическую российскую угрозу, о которой они неустанно твердят уже несколько лет подряд. Адвокат пояснила, что если в начале украинского кризиса некоторые граждане поддерживали так называемую "антитеррористическую операцию" против отделившихся ДНР и ЛНР, то в настоящее время воевать уже никто не рвётся.

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Монтян считает, что воинственная риторика властей – всего лишь попытка пиара, поскольку все понимают, что в действительности происходит на Донбассе и в вооружённых силах страны. И если несколько подразделений укомплектованы и хорошо снабжаются, то в остальных ситуация оставляет желать лучшего.

Юрист уверена, что навряд ли власти действительно попробуют провести мобилизацию. В таком случае люди будут уклоняться от неё всеми доступными способами, поскольку война на Донбассе давно утратила для всех смысл.

Татьяна Монтян пояснила, что если западные покровители Незалежной окажут ей военную поддержку и помогут вернуть утраченные территории, есть все основания полагать, что на сей раз президент России Владимир Путин действительно "явится на войну" и тогда Киеву воистину не поздоровится.

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Автор: 7 марта 2021, 13:49 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость646418
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Заигрался жиденок Зе, забыл что он якобы приезидент! Получит по полной как Сракошвили, будет не галстук жевать, а на танке членом управлять. Дуримор и страна Дураландия!
Бесовщина, расчеловечивание, фашизация хохлов
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На Украине правят мракобесы
Бандеровцы - нацисты на подбор
Но верят украинцы в этих бесов
Подписан Украине приговор
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