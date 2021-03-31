Россия поставила жирную точку на Зеленском – экс-депутат Рады Журавко

В минувший вторник, 30 марта, состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель побеседовали в формате видеоконференции. Одной из главных тем обсуждения стала эскалация конфликта в Донбассе.
Примечательно, что Владимира Зеленского не пригласили к участию в разговоре. На случившееся отреагировала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Она отметила, что украинский лидер поддерживает связь со всеми странами "нормандского формата", и никакие решения в отношении Украины не будут приниматься втайне от нее.
Свое мнение о ситуации высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. В разговоре с РИА ФАН политик заявил, что украинский президент полностью себя дискредитировал. "Россия поставила жирную точку на Зеленском, как это ранее произошло и с Порошенко", – подчеркнул он.
По словам эксперта, Кремлю надоело, что Украина не спешит выполнять Минские соглашения и продолжает обманывать страны, входящие в "нормандскую четверку". Журавко добавил, что Москва стала хуже относиться к Киеву после обвинений во вмешательстве во внутренние дела.
"Россия послала Франции и Германии сигнал – Берлин и Париж должны успокоить Владимира Зеленского", – заключил политик.
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