Володин: Все депутаты отчитались о доходах и имуществе в срок

Изучением и проверкой деклараций займется Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, отметил спикер.
Декларации появятся на официальном сайте Государственной Думы не позднее чем через 14 дней, уточнил председатель ГД.
Напомним, что на пленарном заседании 24 марта Володин сообщил, что декларации о доходах подали 416 депутатов, но 28 парламентариев ее пока не представили. Он призвал коллег сделать это до 1 апреля.
Народные избранники обязаны подавать декларацию ежегодно не позднее 1 апреля в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все сведения доступны на сайте ГД.
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