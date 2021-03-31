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Политика
Володин: Все депутаты отчитались о доходах и имуществе в срок

Володин: Все депутаты отчитались о доходах и имуществе в срок

Депутаты Госдумы в срок подали сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
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Изучением и проверкой деклараций займется Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, отметил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Декларации появятся на официальном сайте Государственной Думы не позднее чем через 14 дней, уточнил председатель ГД.

Напомним, что на пленарном заседании 24 марта Володин сообщил, что декларации о доходах подали 416 депутатов, но 28 парламентариев ее пока не представили. Он призвал коллег сделать это до 1 апреля.

Народные избранники обязаны подавать декларацию ежегодно не позднее 1 апреля в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все сведения доступны на сайте ГД.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 14:48 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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