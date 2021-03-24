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Политика
Володин призвал депутатов подать декларации о доходах до 1 апреля

Володин призвал депутатов подать декларации о доходах до 1 апреля

Декларацию о доходах подали уже 416 депутатов, но 28 парламентариев ее пока не представили, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 24 марта. Председатель ГД напомнил коллегам о необходимости сделать это до 1 апреля.
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«Обращаю внимание, что закон, который очень бурно обсуждался, где предоставлена возможность в случае стихийных бедствий на месяц отложить подачу деклараций, на депутатов не распространяется, потому что стихийных бедствий не ожидается", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он призвал тех депутатов, кто еще не подал декларации о доходах, расходах и имуществе, сделать это в течение ближайшего времени. "Постарайтесь на этой, на следующей неделе», — добавил спикер.

Председатель ГД не поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить требования к парламентариям о подаче декларации. По словам либерал-демократа, у арестованных министров и губернаторов были безупречные декларации.

Володин напомнил, что после введения ответственности по предоставлению декларации количество таких случаев уменьшилось. Он отметил, что из-за обязанности предоставить сведения о доходах желающих избраться в Госдуму становится меньше.

"Мы с вами помним, что было не только в 90-е, но и в начале 2000-х, до принятия соответствующего закона», — подчеркнул председатель ГД.

Парламентарии обязаны подавать декларацию ежегодно не позднее 1 апреля в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Сведения доступны на сайте Госдумы.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 24 марта 2021, 14:32

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