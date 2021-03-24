Володин призвал депутатов подать декларации о доходах до 1 апреля

Декларацию о доходах подали уже 416 депутатов, но 28 парламентариев ее пока не представили, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 24 марта. Председатель ГД напомнил коллегам о необходимости сделать это до 1 апреля.

