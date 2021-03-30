Путин призвал не допустить переноса межэтнических конфликтов в Россию

"Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", – заявил Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Состояние межэтнических отношений в стране положительно оценивают 80% граждан, отметил президент. Но эти вопросы очень чувствительны и требуют каждодневной работы, подчеркнул глава государства.
В России годами живут мигранты из других государств, отметил президент. Они так или иначе вовлечены в происходящие на их родине процессы, добавил Путин.
По его словам, власти аккуратно пресекли попытки перенести межэтнические конфликты из постсоветских стран на территорию России.
"Все подобные попытки и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", – заверил Путин.
На заседании совета президент заслушает доклады об образовании как инструменте гармонизации межнациональных отношений, в том числе об адаптации детей мигрантов. Также участники рассмотрят вопросы реализации проектов этнокультурного туризма в субъектах Федерации. Эти темы сильно взаимосвязаны между собой, заключил глава государства.
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