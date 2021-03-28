Вассерман об отказе Украины от российской вакцины: Поставлены под угрозу жизни всех граждан

Эксперт обратил внимание на тяжелую ситуацию с распространением COVID-19 на Украине. По словам Вассермана, медицинские учреждения в стране перегружены. Темпы тестирования очень низкие, большая часть заразившихся выявляется только, когда у людей появляются "тяжелейшие" признаки.
Вместо того, чтобы делать все для спасения граждан, власти Украины продолжают принимать бессмысленные указы. Журналист напомнил, что недавно глава страны Владимир Зеленский ввел санкции против российского центра "Вектор", который разработал вакцину от коронавируса.
Вассерман заявил, что Киев выбрал враждебный курс по отношению к Москве. Ради поддержания этой линии были "поставлены под угрозу жизни всех украинцев". В комментарии РЕН ТВ журналист подчеркнул, что никакой надежды на снижение темпов распространения COVID-19 в стране пока нет.
За весь период пандемии коронавирус на Украине подхватили 1,6 миллиона граждан. Суточный прирост инфицированных держится на уровне десяти-одиннадцати тысяч. Выздоровели и покинули больницы 1,3 миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 31,9 тысячи пациентов.
В феврале этого года появилась информация о том, что Зеленский устроил вечеринку в разгар карантина. Президент Украины собрал в одной квартире более 30 человек. Подробности – читайте в материале "Дни.ру".
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