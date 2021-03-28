В Крыму отреагировали на заявление Киева о выдворении россиян

По мнению Алексея Резникова, Россия "привезла" на полуостров пятьсот тысяч своих граждан, что, как он считает, расценивается Украиной как "военное преступление". В связи с этим он пригрозил России ответственностью в международном правовом поле.
В Крыму отреагировали на выпады в адрес страны. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал сказанное украинским коллегой обычной истерикой.
Киев посредством подобных заявлений пытается сохранить хоть какой-то оставшийся политический рейтинг. Хотя на самом деле на Украине все уже давно понимают, что в данном вопросе назад дороги нет. Также он призвал не волноваться за судьбу Крыма и подчеркнул, что эта территория является неотъемлемой частью РФ.
"Все их заявления продиктованы злобой и истерикой", — цитирует РИА Новости сопредседателя.
Чегринец заключил, что подобные слова из уст украинских властей еще больше усугубляют раскол внутри общества и приводят к разрозненности и проблемам. Политик уверен, что будущего у такой идеи нет.
Напомним, Крым вернулся в состав России после законного референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы воссоединиться с Россией.
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