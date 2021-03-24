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Политика
ЦИК и РКН будут вместе бороться с незаконной агитацией в Сети

ЦИК и РКН будут вместе бороться с незаконной агитацией в Сети

Центральная избирательная комиссия и Роскомнадзор работают над соглашением о внесудебной блокировке незаконной агитации в Сети на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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В соглашении пропишут все алгоритмы взаимодействия ЦИК и Роскомнадзора, отметила Памфилова. Оно может появиться в конце июня – после объявления о старте избирательной кампании, рассказала руководитель Центризбиркома в интервью "Российской газете".

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Памфилова подчеркнула, что задача ограничить агитацию в интернете не ставится. Для кандидатов важно достучаться до каждого избирателя, но перед законом все равны, отметила председатель Центризбиркома.

Она уверена, что в ходе избирательной кампании будет немало информационных подтасовок и вымыслов о "нарушениях". "Поскольку "партнерам" надо любой ценой "снести", дискредитировать предстоящие выборы", – добавила Памфилова.

Фото: Игорь Иванко /АГН Москва

По ее словам, производство направленных на дискредитацию выборов фейков набирает обороты. Тем не менее уже накоплен опыт ликвидации подобных "информационных помоек", сообщила Памфилова.

"Те, кто осознанно идет на фабрикацию информационных подтасовок, должны задуматься о возможных последствиях", – предупредила глава ЦИК.

Напомним, что в России вступил в силу закон о внесудебной блокировке незаконной агитации в Сети. На удаление подобной информации владельцу ресурса даются сутки. Если этого не происходит, доступ к интернет-площадке может быть ограничен.

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Фото: Андрей Никеричев /АГН Москва
Автор: 24 марта 2021, 12:29 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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