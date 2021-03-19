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Стало известно, кто войдет в президентскую квоту в состав ЦИК РФ

Стало известно, кто войдет в президентскую квоту в состав ЦИК РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ "О членах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации". Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале Центризбиркома и на сайте правовой информации.
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Элла Памфилова будет председателем ЦИК еще пять лет. Согласно документу, в новый состав Центризбиркома вошли пять членов комиссии. Помимо нее в составе ЦИК также будут работать член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, руководителем аппарата Общественной палаты России Павел Андреев, член администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

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По правилам формирования ЦИК РФ, президент, Совет Федерации и Госдума назначают по пять членов Центризбиркома. Состав ЦИК назначается на пять лет. Это означает, что новый состав комиссии будет функционировать до 2026 года.

Напомним, 17 марта Совфед назначил предложенных регионами пятерых кандидатов в новый состав ЦИК. Это действующие члены Центризбиркома Николай Булаев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, а также председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина.

Напомним, Элла Памфилова 26 февраля встретилась с российскими политологами для обсуждения перспектив многодневного голосования и электронного сбора подписей на предстоящих выборах в Госдуму.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 17:43 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник

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