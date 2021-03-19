Эксперты прогнозируют жесткую борьбу за места в Госдуме

Аналитики считают, что такая жесткая конкуренция на самом низовом уровне означает повышение соперничества за места в Госдуме.
На муниципальных выборах 14 марта, прошедших в девяти регионах страны, "Единая Россия" сохранила численное преимущество – две трети.
В Республике Алтай на выборах в Совет Усть-Канского сельского поселения победили кандидаты от КПРФ, заняв следующую после самовыдвиженцев, вторую позицию. На довыборах в Совет Козульского сельского поселения КПРФ опередила партию власти приблизительно на семь процентов. Лидирующие позиции коммунисты заняли на выборах в Совет Курмач – Байгольского сельского поселения, оставив позади самовыдвиженца и представителя "Единой России".
Активизировала борьбу за электорат и "Справедливая Россия". Ее кандидат по итогам электоральной гонки с ЛДПР и "Единой Россией" займет пост главы Нерчинского городского поселения. Кандидаты от "Справедливой России" также победили на выборах в Томской области и Республике Дагестан.
В Хабаровском крае на выборах главы маленького поселка "Софийский" большинство голосов избирателей набрал кандидат от партии "Зеленые", опередив самовыдвиженца и представителя ЛДПР – 75,44% голосов. Об этом сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга.
Аналитики напоминают, что в кампании по выборам депутатов Госдумы от обязательного сбора подписей освобождены 16 политических партий. По результатам Единого дня голосования их представители прошли в парламенты регионов страны. Эксперты считают, что они не упустят шанса побороться за места в нижней палате парламента.
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