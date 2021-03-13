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"Удалось крепко обидеть": эксперт Кочетков о мести США Зеленскому

"Удалось крепко обидеть": эксперт Кочетков о мести США Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский крепко насолил ЦРУ США. По мнению политтехнолога Александра Кочеткова, президент Незалежной теперь не уйдет от гнева спецслужбы.
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Президент Украины сорвав спецоперацию по захвату россиян в Минске, тем самым поставив в неловкое положение спецслужбу Соединенных Штатов. Теперь американские разведчики будут искать виноватых.

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"Украине удалось крепко обидеть ЦРУ США", – констатировал политтехнолог. Ведь для спецоперации американцы привлекли турецких коллег и показали свои оперативные возможности. Кроме того, были потрачены огромные деньги.

США надеялись на хороший итог, но получили шиш с маслом. Александр Кочетков убежден, что теперь Соединенные Штаты обвинят в провале Владимира Зеленского и его помощника Андрея Ермака.

Они на пять дней передвинули спецоперацию, в результате чего она провалилась. Чтобы снять с себя ответственность, ЦРУ может перевести стрелки на президента Украины и его приближенного.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Незалежная активно готовится к вооруженному конфликту. Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 16:43 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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