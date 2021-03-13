"Удалось крепко обидеть": эксперт Кочетков о мести США Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский крепко насолил ЦРУ США. По мнению политтехнолога Александра Кочеткова, президент Незалежной теперь не уйдет от гнева спецслужбы.

Президент Украины сорвав спецоперацию по захвату россиян в Минске, тем самым поставив в неловкое положение спецслужбу Соединенных Штатов. Теперь американские разведчики будут искать виноватых.

"Украине удалось крепко обидеть ЦРУ США", – констатировал политтехнолог. Ведь для спецоперации американцы привлекли турецких коллег и показали свои оперативные возможности. Кроме того, были потрачены огромные деньги.

США надеялись на хороший итог, но получили шиш с маслом. Александр Кочетков убежден, что теперь Соединенные Штаты обвинят в провале Владимира Зеленского и его помощника Андрея Ермака.

Они на пять дней передвинули спецоперацию, в результате чего она провалилась. Чтобы снять с себя ответственность, ЦРУ может перевести стрелки на президента Украины и его приближенного.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Незалежная активно готовится к вооруженному конфликту. Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику.

