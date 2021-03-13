"Удалось крепко обидеть": эксперт Кочетков о мести США Зеленскому

Президент Украины сорвав спецоперацию по захвату россиян в Минске, тем самым поставив в неловкое положение спецслужбу Соединенных Штатов. Теперь американские разведчики будут искать виноватых.
"Украине удалось крепко обидеть ЦРУ США", – констатировал политтехнолог. Ведь для спецоперации американцы привлекли турецких коллег и показали свои оперативные возможности. Кроме того, были потрачены огромные деньги.
США надеялись на хороший итог, но получили шиш с маслом. Александр Кочетков убежден, что теперь Соединенные Штаты обвинят в провале Владимира Зеленского и его помощника Андрея Ермака.
Они на пять дней передвинули спецоперацию, в результате чего она провалилась. Чтобы снять с себя ответственность, ЦРУ может перевести стрелки на президента Украины и его приближенного.
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Незалежная активно готовится к вооруженному конфликту. Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику.
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