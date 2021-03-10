Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
11:15
Романтика за бешеные деньги: Роскошный сюрприз мужа довел Самойлову до слез
11:11
"Расовые вопросы вызывают беспокойство": обнародован первый комментарий Елизаветы II после скандального интервью Маркл
11:00
Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги
10:30
Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"
10:24
Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова
10:22
Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе
10:21
Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП
10:20
Пересильд о животной страсти к деньгам и наживе: "Я сейчас никто, а потом буду всем!"
10:11
Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника
09:52
В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
Политика
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского

В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленский. По его словам, лидеры могут сесть за стол переговоров при одном условии.
прочитано 3456 раз

Пресс-секретарь отметил, что российский президент никогда не отказывался от встреч, которые могут принести всем пользу. Дмитрий Песков назвал Владимира Путина "последовательным сторонником диалога" и напомнил, что глава страны приложил немало усилий для решения конфликта на юго-востоке Украины.

ПО ТЕМЕ

Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам Пескова, встреча Путина и Зеленского состоится при одном условии – если Киев выполнит ранее достигнутые договоренности. "В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер", – подчеркнул пресс-секретарь. Отметим, что Украина так и не выполнила ни один из пунктов соглашения.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о готовности лично встретиться с каждым из лидеров "нормандской четверки" по отдельности, в том числе и с Владимиром Путиным. Глава Незалежной пообещал пойти на такой шаг, если совместные переговоры будут отложены. "Я найду формат", – сказал политик.

В офисе украинского президента также заявили о доработке плана по решению конфликта на юго-востоке страны. Представители Владимира Зеленского уточнили, что идея принадлежит Франции и Германии. Кремль рассказал, что не располагает сведениями об этом проекте.

Многие эксперты усомнились в том, что у Киева действительно есть план по Донбассу. Подробнее – в материале на сайте "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 15:07 Источник: Известие ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость640011
Пожаловаться Ответить
Незачем встречаться с этой бандеровской мразью!!!
Бесовщина, расчеловечивание, фашизация хохлов
Пожаловаться Ответить
Вчера руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предупредил ВСУ о тяжелых последствиях блицкрига в Донбассе:
"Любая попытка ВСУ силовым образом решить конфликт на востоке Украины способна вызывать катастрофические разрушения оборонных предприятий и стратегической инфраструктуры"
"И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых "котлах" (вероятно, что Киев на это и рассчитывает, надеясь вызвать реакцию Вашингтона), то потерять, например, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию"
Бесовщина, расчеловечивание, фашизация хохлов
Пожаловаться Ответить
Если укрофашисты дёрнутся, гнойник под названием
"Слава Украине! Бандере и Шухевичу Слава", будет раздавлен.
Украина останется без военных производств, будет процесс в Донбассе над лидерами укрофашистов наподобие Нюрнбергского.
Главных преступников Зеленского, Порошенко, Турчинова, Авакова, Яценюка, Парубия ждёт смертный приговор через повешение.
Украину разделят на 3 части: Юговосток, Западная Украина, собственно маленькая Украинешка.
Будет запрет на производство военной продукции.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон

Примадонна перестала радовать глаз
Шоу-бизнес

"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну

В чем успела признаться певица композитор

Шоу-бизнес

"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы

Екатерина не в силах отпустить прошлое
Шоу-бизнес

"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

Звезда рассказала о наследнике

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+