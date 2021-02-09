"Отвлекают население от развала": военный эксперт Литовкин о стремлении Украины попасть в НАТО

Недавно Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранным вооруженным подразделениям проводить учения на территории Украины. Виктор Литовкин считает, что это очередная попытка президента страны расположить к себе членов НАТО.
Эксперт отметил, что о привлечении сил Североатлантического альянса к вооруженному конфликту в Донбассе, который продолжается уже восьмой год, не может быть и речи. Мол, иностранные военные – лишь консультанты для Незалежной.
Литовкин убежден: Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, потому что ее там никто не ждет. Более того, в стране продолжается гражданская война.
"Разговоры о НАТО – это попытка отвлечь население от развала экономики, промышленности и повышения тарифов", – цитирует эксперта "Царьград".
Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014-ом. Через год был подписан документ, именуемый Вторым минским соглашением. Его цель – урегулировать конфликт на востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, власти страны не действуют по утвержденному плану.
Популярные темы форума
Навального посадили
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Надо ли пороть детей?
Снятся триллеры с примесью ужасов
Запах изо рта