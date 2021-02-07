В Раде предложили Зеленскому ввести войска на границу с Крымом

На днях глава украинского государства подписал указ, которым в очередной раз нарушил свои предвыборные обещания. Он аннулировал лицензии трех оппозиционных телеканалов, фактически "заткнув" им рот.

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал не ужесточать цензуру. А бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отметил, что такими действиями Зеленский может не только обострить конфликт на юго-востоке страны, но и спровоцировать протест и даже отделение от Украины других регионов.

Своего лидера раскритиковали и сами украинцы. Бывший спикер МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин недоумевает, почему якобы воюющий с Россией глава государства ведёт войну со СМИ, вместо того, чтобы организовать линию фронта вдоль границы с Крымом и ввести туда войска. Волошин также обратил внимание, что киевские власти говорят о мифической оккупации Россией украинских территорий, но за семь лет с начала конфликта на Донбассе так и не объявили Москве войну. Парламентарий подчеркнул, что этого не сделали ни экс-премьер Украины Арсений Яценюк, ни бывший президент Пётр Порошенко, ни сам Зеленский.

Депутат добавил, что вместо линии фронта на границе с Крымом находится контрольно-пропускной пункт, а в России до сих пор работает украинское посольство. При этом власти всё также пытаются договориться с Кремлём о транзите российского газа через Незалежную.