Пушков о закрытии Зеленским оппозиционных каналов на Украине: У него слова никак не связаны с делами

На Украине настала новая стадия политической цензуры. Общественность активно обсуждает действие президента Владимира Зеленского, направленное на подавление свободы слова в стране. Политик своим указом закрыл три телеканала, которые транслировали повестку и мнения, оппозиционные действующей власти.
Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале поделился мнением касательно происходящего в Незалежной. Он подверг жесткой критике решение Зеленского.
Пушков заявил, что воспринимать слова украинского лидера сейчас нельзя. Сенатор подчеркнул, что транслируемые Зеленским намерения и реальные действия полностью расходятся. Более того, по мнению Пушкова, слова украинского политика вообще никак не связаны с действиями.
В качестве примера Пушков вспомнил заявления Зеленского трехлетней давности. Лидер Незалежной тогда уверял, что не собирается закрывать никакие телеканалы, поскольку у него нет на это права. Теперь, по всей видимости, у Зеленского такое моральное право появилось.
Многие эксперты сходятся во мнении, что это лишь начало масштабной кампании по устранению инакомыслия на Украине. Не исключено, что давлению подвергнут иные медиа-ресурсы, освещающие оппозиционные мнения.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Люди со странностями.
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Давайте сыграем!
А что? В России ничего не происходит?