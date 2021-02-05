Команда Зеленского об импичменте: Пропагандистская инициатива

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что импичмент является чисто пропагандистской инициативой. По ее словам, представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" хотят внести раскол в украинское общество и расшатать обстановку внутри страны.
Команда Зеленского обвинила оппозиционеров в попытке спасти деньги одного из своих лидеров – Тараса Козака. Отметим, что политик является владельцем телеканалов, трансляция которых была запрещена на Украине. Власти заблокировали его активы и запретили выводить капиталы из страны.
Мендель подчеркнула, что решение ввести санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK – коллегиальное. Оно получило положительный отклик в обществе. Такую меру принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее оппозиционная партия назвала решение руководство страны о блокировке каналов "откровенной цензурой". Владимира Зеленского уличили в узурпации власти и нарушении международных норм демократии. Противники призвали международные организации обратить внимание на ситуацию в стране.
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