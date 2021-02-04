Политолог Бортник оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Политолог Руслан Бортник не исключил прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Эксперт считает, что война может начаться при нескольских условиях.



При Владимире Зеленском Украина продолжает стремиться в НАТО. В недавнем интервью американским СМИ президент признался, что хочет попросить у Джо Байдена включить Киев в состав Североатлантического альянса.

Если Украина станет плацдармом для дестабилизации России, не исключен прямой вооруженный конфликт между двумя странами, считает Бортник. Кроме того, война может начаться, если Киев попытается организовать антироссийские провокации, добавил эксперт. Вероятность конфликта между Москвой и Киевом он оценил в 10-15%.

К эскалации ситуации может привести и новый виток боевых действий в Донбассе. Если отношения России и США продолжат ухудшаться, линия фронта в Донецкой и Луганской республик моет вновь прийти в движение, заявил Бортник. В таком случае он не исключил признания ДНР и ЛНР со стороны Москвы.

Ранее Зеленский заявил, что между Россией и Украиной может произойти полномасштабный конфликт. Такой сценарий он назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

В противном случае Украина мобилизует на войну и мужчин, и женщин, предупредил Зеленский. "Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать", – сказал президент.

Осенью прошлого года главком военно-морских сил Украины заявил, что Россия может предпринять наступление на Херсонскую область. После этого замсекретаря Совета нацбезопасности страны Сергей Кривонос отметил, что Киев способен военным путем вернуть Крым.

Заявления высокопоставленных украинских лиц прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную риторику "искусственным нагнетением". Планов вторгаться в соседнюю страну у Кремля нет, подчеркнул он.