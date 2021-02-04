Зеленского обвинили в нарушении украинских законов: Встал на путь Порошенко

Президент Украины накануне ограничил работу трех крупных оппозиционных телеканалов. По мнению эксперта, Владимир Зеленский встал на путь своего предшественника Петра Порошенко.



Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что введение санкций в отношении СМИ является нарушением действующих украинских законов. Владимир Зеленский превращается из сторонника свободы слова в "привычного персонажа украинской истории", который запрещает инакомыслие и мечтает навредить Москве.

Эксперт отметил, что Зеленский не имеет политического опыта и электорально действует против своих интересов. В случае обострения отношений Украины и России первой стране будет нужен другой президент. "Спокойствие долго не продлится", – цитирует депутата "Украина.ру".

О блокировке украинских оппозиционных телеканалов стало известно накануне. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Лицензии "112.Украина", NewsOne и ZIK были приостановлены на пять лет. Зрители теперь смогут смотреть их только в интернете.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" осудили решение главы страны и обвинили его в узурпации власти. Члены фракции намерены инициировать импичмент Владимиру Зеленскому. Эксперт Михаил Погребинский усомнился в том, что им удастся досрочно убрать политика. Подробности – в материале "Дни.ру".

