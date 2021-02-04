Эксперт Погребинский назвал Зеленского слабаком: Остановить падение его рейтинга невозможно

В начале этого года рейтинг поддержки Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Если бы выборы президента Украины проходили в январе, то за политика проголосовали бы 13,4% избирателей, рассказали в Киевском международном институте социологии.
По словам эксперта, эти данные не совсем верны. Еще не все жители страны разочаровались в деятельности Зеленского. Примерно каждый пятый украинец поддерживает президента. "Это удивительно, потому что пользы от его деятельности граждане не видят вообще", – сказал Погребинский.
Политолог уверен: рейтинг Зеленского продолжит падать, и остановить это невозможно. Президент смог бы вернуть доверие граждан, если бы совершил ряд смелых шагов, например, дал автономию Донбассу. Но ему не хватит мужества пойти против экс-президента Петра Порошенко и его сторонников.
Погребинский назвал Зеленского "слабаком". Удержаться на посту ему будет сложно. Тем не менее импичмент в ближайшее время ему не грозит. Эксперт отметил, что процедуру невозможно технически реализовать из-за того, что большинство в парламенте представлено членами партии "Слуга народа".
Напомним, о планах оппозиции инициировать импичмент Владимиру Зеленскому стало известно накануне. Поводом стало закрытие президентом трех оппозиционных телеканалов. Украинского лидера обвинили в узурпации власти и нарушении норм демократии.
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