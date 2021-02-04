Чем закончится импичмент Зеленского

По мнению украинского политика, Владимир Зеленский закрыл несколько телеканалов не просто так. Якобы президент Украины заполнит информационный вакуум антироссийской риторикой. При этом из-за закрытия ряда СМИ ситуация на Украине обострится, поскольку гражданам будет не хватать альтернативной информации.
Алексей Журавко считает, что оппозиционеры не смогут инициировать импичмент Зеленскому, потому что его отстранение вряд ли выгодно США, передает РИА ФАН. Если депутатам из ОПЗЖ все-таки удастся сместить действующего президента, то к власти могут прийти более радикальные политики. Также не исключено, что вернется Петр Порошенко.
Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов уверен: Зеленский только начал прибегать к диктаторским методам. Мол, президент Украины не остановится на закрытии телеканалов.
Напомним, депутаты из ОПЗЖ назвали ограничения "актом откровенной цензуры". Также они обвинили Владимира Зеленского "в узурпации власти". Оппозиционеры призвали международные организации обратить внимания на действия президента Украины.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме