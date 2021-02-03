Сенатор Пушков уличил Зеленского в неспособности выдерживать политическую конкуренцию

Сенатор отметил, что даже экс-президент Украины Петр Порошенко не мог позволить себе цензуру. Введя санкции против каналов, Владимир Зеленский практически "расписался в своей неспособности выдерживать конкуренцию".
"Болтовня о демократии – это одно, а действия – это другое", – написал Пушков на своей странице в "Твиттер". По мнению сенатора, отключение оппозиционных каналов не убережет Зеленского от падения.
Накануне украинский президент подписал указ о приостановке лицензий крупных телеканалов "112 Украина", "Зик" и NewsOne на пять лет. Теперь зрители смогут смотреть их только на видеохостинге "Ютуб".
Решение Владимира Зеленского раскритиковали члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Главу страны обвинили в "узурпации власти" и попрании международных принципов и норм демократии.
Фракция намерена инициировать импичмент Владимиру Зеленскому. Депутат Вадим Рабинович заявил, что лидер "издевается над страной и избирателями". Примечательно, что партия "Слуга народа" встретила его слова со смехом.
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