Сенатор Пушков уличил Зеленского в неспособности выдерживать политическую конкуренцию

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского заблокировать оппозиционные телеканалы. По мнению эксперта, крах политика близок.

Сенатор отметил, что даже экс-президент Украины Петр Порошенко не мог позволить себе цензуру. Введя санкции против каналов, Владимир Зеленский практически "расписался в своей неспособности выдерживать конкуренцию".

"Болтовня о демократии – это одно, а действия – это другое", – написал Пушков на своей странице в "Твиттер". По мнению сенатора, отключение оппозиционных каналов не убережет Зеленского от падения.

Накануне украинский президент подписал указ о приостановке лицензий крупных телеканалов "112 Украина", "Зик" и NewsOne на пять лет. Теперь зрители смогут смотреть их только на видеохостинге "Ютуб".

Решение Владимира Зеленского раскритиковали члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Главу страны обвинили в "узурпации власти" и попрании международных принципов и норм демократии.

Фракция намерена инициировать импичмент Владимиру Зеленскому. Депутат Вадим Рабинович заявил, что лидер "издевается над страной и избирателями". Примечательно, что партия "Слуга народа" встретила его слова со смехом.

